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Курц призвал прекратить эскалацию в Сирии
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Курц призвал прекратить эскалацию в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 18 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель о ситуации в САР заявил о необходимости делать все для предотвращения дальнейшей эскалации, прежде всего между США и Россией.
"Только что обсудил с канцлером Меркель ситуацию в Сирии. Мы едины в том, что военного решения конфликта быть не может. Мы должны делать все, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, прежде всего между США и Россией, и продвигать дипломатический мирный процесс", — говорится в заявлении Курца, которое он распространил на своей странице в Twitter.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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