Молочный дефицит в Крыму оценили в 500 тысяч тонн

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 апр — РИА Новости Крым . В ближайшие годы Крыму не удастся покрыть дефицит производства молока. Об этом шла речь в ходе рабочего совещания с производителями молочной продукции и представителями торговых сетей Крыма под председательством Сергея Аксенова , сообщает пресс-служба главы РК.

"Мы сегодня испытываем дефицит молока на территории Республики Крым. По сравнению с 2016 годом у нас увеличилось количество молока, порядка 70 тысяч тонн. Однако дефицит составляет более 500 тысяч тонн. Работа продолжается, и до 2020 года мы планируем увеличить производство молока до 100 тысяч тонн", — сказал заместитель председателя Совета министров РК Юрий Гоцанюк

В свою очередь Сергей Аксенов предложил отработать конкретные меры и инструменты поддержки местных производителей молока, которые позволили бы удовлетворить потребности рынка Республики.

"Со стороны властей мы готовы помочь вам в этом и координировать эту работу. Сегодня без молочного производства обеспечить продовольственную безопасность мы не сможем. Нам важно, чтобы местный производитель имел поддержку правительства и муниципальных властей", — подчеркнул глава РК.