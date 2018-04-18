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Молочный дефицит в Крыму оценили в 500 тысяч тонн
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Молочный дефицит в Крыму оценили в 500 тысяч тонн 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. В ближайшие годы Крыму не удастся покрыть дефицит производства молока. Об этом шла речь в ходе рабочего совещания с производителями молочной продукции и представителями торговых сетей Крыма под председательством Сергея Аксенова, сообщает пресс-служба главы РК.
"Мы сегодня испытываем дефицит молока на территории Республики Крым. По сравнению с 2016 годом у нас увеличилось количество молока, порядка 70 тысяч тонн. Однако дефицит составляет более 500 тысяч тонн. Работа продолжается, и до 2020 года мы планируем увеличить производство молока до 100 тысяч тонн", — сказал заместитель председателя Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
В свою очередь Сергей Аксенов предложил отработать конкретные меры и инструменты поддержки местных производителей молока, которые позволили бы удовлетворить потребности рынка Республики.
"Со стороны властей мы готовы помочь вам в этом и координировать эту работу. Сегодня без молочного производства обеспечить продовольственную безопасность мы не сможем. Нам важно, чтобы местный производитель имел поддержку правительства и муниципальных властей", — подчеркнул глава РК.
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