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Возвращающиеся в Россию соотечественники смогут получить бесплатный гектар земли в ДФО
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Возвращающиеся в Россию соотечественники смогут получить бесплатный гектар земли в ДФО 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 апреля. Соотечественники, желающие вернуться в Россию, смогут безвозмездно получить участки земли на Дальнем Востоке. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
"Законопроектом предлагается установить возможность предоставления в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, — сообщается на сайте правительства. — Предусматривается также, что при условии получения ими в установленном порядке российского гражданства земельные участки будут предоставляться в собственность". По мнению авторов законопроекта, это поспособствует переезду соотечественников на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь на Дальний Восток.
Законопроект предлагается рассмотреть на одном из ближайших заседаний правительства.
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