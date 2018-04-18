Возвращающиеся в Россию соотечественники смогут получить бесплатный гектар земли в ДФО

ТАСС , 18 апреля. Соотечественники, желающие вернуться в Россию , смогут безвозмездно получить участки земли на Дальнем Востоке. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

"Законопроектом предлагается установить возможность предоставления в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, — сообщается на сайте правительства. — Предусматривается также, что при условии получения ими в установленном порядке российского гражданства земельные участки будут предоставляться в собственность". По мнению авторов законопроекта, это поспособствует переезду соотечественников на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь на Дальний Восток.

Законопроект предлагается рассмотреть на одном из ближайших заседаний правительства.