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Ремонт подъездов проведут в трех домах Окружного проезда
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Ремонт подъездов проведут в трех домах Окружного проезда 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Согласно плану ремонта подъездов Соколиной горы на 2018 год, привести в порядок предстоит также территории общего пользования в домах на Окружном проезде, улице Большая Семеновская, на Измайловском шоссе и Кирпичной улице.
Работы на Окружном проезде затронут все подъезды домов №№ 34к2, 34к1 и 30. На Измайловском шоссе в порядок приведут подъезды в домах №15к1, 24к3 и 22. На Большой Семеновской улице ремонт затронет два подъезда дома 31к2, в доме 8 по улице Кирпичная приведут в порядок один подъезд. Согласно данным, предоставленным отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Соколиная гора, последний раз ремонтные работы по указанным адресам проводились в 2013 году.
Уточнить полный план и график ремонта жители домов могут в компании ООО «Соколиная гора», управляющей вышеперечисленными многоквартирными домами.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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