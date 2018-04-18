Ремонт подъездов проведут в трех домах Окружного проезда

Согласно плану ремонта подъездов Соколиной горы на 2018 год, привести в порядок предстоит также территории общего пользования в домах на Окружном проезде, улице Большая Семеновская, на Измайловском шоссе и Кирпичной улице.

Работы на Окружном проезде затронут все подъезды домов №№ 34к2, 34к1 и 30. На Измайловском шоссе в порядок приведут подъезды в домах №15к1, 24к3 и 22. На Большой Семеновской улице ремонт затронет два подъезда дома 31к2, в доме 8 по улице Кирпичная приведут в порядок один подъезд. Согласно данным, предоставленным отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Соколиная гора, последний раз ремонтные работы по указанным адресам проводились в 2013 году.

Уточнить полный план и график ремонта жители домов могут в компании ООО «Соколиная гора», управляющей вышеперечисленными многоквартирными домами.