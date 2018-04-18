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Разработка зеленоградской группы компаний ISBC обезопасила дворы
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Разработка зеленоградской группы компаний ISBC обезопасила дворы 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Зеленоградская группа компаний ISBC активно создает отечественные решения в области безопасности на базе систем радиочастотной идентификации. Так, например, система защищенного доступа Авто-СКУД ESMART, разработанная и производимая в Зеленограде, обеспечивает безопасность городских дворов и предприятий, загородных домов и коттеджных поселков.
Благодаря Авто-СКУД выходить из автомобиля и прикладывать пропуск к сканеру больше не нужно — система автоматически поднимает шлагбаум или открывает ворота перед автомобилем. При этом безопасность и работоспособность системы обеспечена в любых климатических условиях.
— Для работы Авто-СКУД ESMART каждое транспортное средство оснащается специализированной радиочастотной меткой, содержащей электронный чип с уникальным номером. Это наклейка на лобовое стекло автомобиля или смарт-карта, определяемые с расстояния до 15 метров. Они защищены паролем и могут быть дополнены криптозащитой AES-128 бит, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности объекта, в том числе от перехвата кода и клонирования. При обнаружении метки Авто-СКУД ESMART проверяет права доступа, поднимает шлагбаум или открывает ворота. Система отлично подходит для автоматизации проезда на территорию парковок, предприятий, городских дворов, коттеджных поселков, — рассказал Андрей Красовский, директор Департамента радиочастотной идентификации ISBC.
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