Разработка зеленоградской группы компаний ISBC обезопасила дворы

Зеленоградская группа компаний ISBC активно создает отечественные решения в области безопасности на базе систем радиочастотной идентификации. Так, например, система защищенного доступа Авто-СКУД ESMART, разработанная и производимая в Зеленограде, обеспечивает безопасность городских дворов и предприятий, загородных домов и коттеджных поселков.

Благодаря Авто-СКУД выходить из автомобиля и прикладывать пропуск к сканеру больше не нужно — система автоматически поднимает шлагбаум или открывает ворота перед автомобилем. При этом безопасность и работоспособность системы обеспечена в любых климатических условиях.