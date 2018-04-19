Арктические подразделы могут появиться в госпрограммах Якутии в 2018 году

ЯКУТСК , 19 апреля. / ТАСС /. Отдельные разделы, посвященные развитию арктических и северных районов, появятся во всех государственных программах Якутии . Об этом сообщил на заседании Арктического совета при главе Якутии в четверг первый зампред правительства Петр Алексеев.

"Ранее экономический совет при главе республики утвердил внедрение арктических подразделов во все госпрограммы развития региона (всего в регионе действует свыше 30 отраслевых программ — прим. ТАСС). Предлагаю поддержать это решение и включить в протокол заседания", — сказал он, отметив, что это позволит системно решать проблемы 13 арктических и северных районов Якутии.

Кроме того, по словам Алексеева, функции и формат деятельности самого Арктического совета будут расширены. «Готовится решение главы республики о преобразовании нашего совета — в совет по Арктике и морской деятельности при главе республики», — сказал он.

Сейчас развитие арктической зоны Якутии регулируется в рамках комплексной программы «Социально-экономическое развитие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Ее целью является достижение оптимального баланса отраслевой структуры и пространственной организации экономики северных районов.