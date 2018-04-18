На конец мая запланирована организация пробной перевозки монгольского угля в направлении Восточного порта 

Он напомнил, что в прошлом году в рамках Восточного экономического форума состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулги. На встрече, в частности, обсуждался вопрос предоставления возможности перевозки монгольского угля через территорию России.
"В рамках этой договоренности мы планируем в конце мая организовать пробную перевозку коксующегося угля в объеме 6 тыс. тонн. Если перевозка пройдет нормально, то наш клиент готов ежемесячно возить аналогичный объем угля в направлении Восточного порта", — прокомментировал он.