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Во «Внуково» задержан рейс из-за пчёл
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Во «Внуково» задержан рейс из-за пчёл 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
О пробуждении природы свидетельствует не только пробивающаяся из почек листва, весенние грозы и стартовавший месячник по благоустройству. На Западе Москвы зафиксирована заметная активность насекомых.
Уже готовый отправиться из «Внуково» в Симферополь самолёт компании «Россия» неожиданно покинули все пассажиры. Экипаж борта был вынужден объявить эвакуацию из-за пчёл, вырвавшихся из багажного отделения и разлетевшихся по салону.
Как рассказали в авиакомпании, шмели специально выведенной особи выбрались из разгерметизировавшихся контейнеров, погруженных в багажный отсек. Десять жужжащих насекомых устремились на свет в поисках пути на свободу. Опасности для жизни пассажиров они не представляли. Согласно международным нормам, вылет рейса был задержан до предоставления направляющимся в Крым другого воздушного судна.
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