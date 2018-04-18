Паломники из Башкирии отправились в хадж на лошадях 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Паломники из Башкирии отправились в этом году в хадж в Саудовскую Аравию на лошадях, говорится в сообщении на сайте Совета муфтиев России (СМР).
В путешествие к святыням ислама вышли Марсель Ахияретдинов и Абдуллах Камалов. Свой путь они начали в конце марта из города Болгар (Татарстан) — места официального принятия ислама в Поволжье в 922 году. В минувшую пятницу верующие посетили Соборную мечеть Саратова.
В день пилигримы проходят до 50 километров, по их словам, «нагрузки терпимые». В пути до российской границы их сопровождает фермер, конезаводчик из Иглинского района Башкирии Хасан Идиятуллин. Он же предоставил будущим хаджиям лошадей татарской породы для длительного путешествия.
Мусульманам предстоит преодолеть 5 тысяч километров, чтобы впервые в своей жизни совершить хадж.
По словам Идиятуллина, в дороге паломников везде радостно встречают, помогают с ночлегом и уходом для лошадей. «Люди готовы поделиться буквально последним, никто не отказывает в помощи», — приводятся слова Идиятуллина в пресс-релизе.
Отмечается, что, дойдя до российской границы, башкирские паломники «погрузят свои вещи и корм для лошадей в повозку и отправятся дальше навстречу своей мечте».
Хадж является одним из пяти столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Оно совершается в строго определенный период по мусульманскому календарю. В 2018 году время хаджа приходится на вторую половину августа.