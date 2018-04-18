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Общее число наркоманов в Подмосковье снизилось в 2017 году на 4,2%
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Общее число наркоманов в Подмосковье снизилось в 2017 году на 4,2% 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Общее количество наркозависимых в Подмосковье снизилось за минувший год на 4,2%, а число случаев смертельных отравлений веществами уменьшилось на 3,5%, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Согласно данным антинаркотического мониторинга за 2017 год, на 4,2% уменьшилось общее количество наркоманов, на 21,2% сократилось количество несовершеннолетних потребителей наркотиков. Количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркоти­ков по сравнению с 2016 годом снизилось на 5%, еще на 5,2% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.
Кроме этого, число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 12%. Количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами сократилось в 2017 году на 3,5%.
При этом в целом, как и в прошлом году, наркоситуация в регионе остается напряженной и соответствует среднероссийским показателям.
Проблему наркомании в числе наиболее острых назвали 83% жителей городского округа Дзержинский; 81% жителей Клинского района; 68% жителей городского округа Люберцы; 54% жителей городского округа Коломенский и Орехово-Зуево.
С 2014 года в регионе смертность от употребления наркотиков снизилась на 44%, количество преступлений — на 39%, количество несовершеннолетних наркопотребителей — на 53%.
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