Общее число наркоманов в Подмосковье снизилось в 2017 году на 4,2%

Общее количество наркозависимых в Подмосковье снизилось за минувший год на 4,2%, а число случаев смертельных отравлений веществами уменьшилось на 3,5%, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Согласно данным антинаркотического мониторинга за 2017 год, на 4,2% уменьшилось общее количество наркоманов, на 21,2% сократилось количество несовершеннолетних потребителей наркотиков. Количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркоти­ков по сравнению с 2016 годом снизилось на 5%, еще на 5,2% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

Кроме этого, число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 12%. Количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами сократилось в 2017 году на 3,5%.

При этом в целом, как и в прошлом году, наркоситуация в регионе остается напряженной и соответствует среднероссийским показателям.

Проблему наркомании в числе наиболее острых назвали 83% жителей городского округа Дзержинский ; 81% жителей Клинского района; 68% жителей городского округа Люберцы ; 54% жителей городского округа Коломенский и Орехово-Зуево

С 2014 года в регионе смертность от употребления наркотиков снизилась на 44%, количество преступлений — на 39%, количество несовершеннолетних наркопотребителей — на 53%.