Более 800 процедур ЭКО провели в Подмосковье в I квартале 2018 года

Свыше 800 экстракорпоральных оплодотворений провели в клиниках Подмосковья в первом квартале текущего года, всего 2018 году планируется осуществить 4,8 тысяч процедур, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Более 800 процедур экстракорпорального оплодотворения провели в Подмосковье в первом квартале 2018 года за счет средств ОМС. Процедура ЭКО в регионе с каждым годом становится все более доступной», — заявила Забралова.

Как заявила зампред, в 2018 году планируется осуществить 4,8 тысяч процедур. В прошлом году было выполнено более 3,7 тысяч таких оплодотворений.

В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что в Подмосковье отмечается положительная тенденция по увеличению количества детей, рожденных в результате экстракорпорального оплодотворения, для сравнения, в 2013 году на свет в результате ЭКО появилось 356 детей, а в 2017 году — более 2 тысяч.

«Чтобы оформить квоту на процедуру ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, для начала необходимо пройти ряд медицинских обследований в женской консультации и поликлинике по месту жительства. В случае положительного решения длительность ожидания направления на процедуру не составит более 30 дней», — добавил министр.

Он отметил, что направление женщин в отделение репродуктологии происходит через систему «врач-врач» по электронной записи.

Санкт-Петербурге, В рамках ОМС жительницам Московской области процедура ЭКО может быть оказана в 29 медицинских организациях, расположенных в Подмосковье, Москве Твери и других городах.

ЭКО представляет собой оплодотворение вне тела человека: яйцеклетки и сперматозоиды изымаются, оплодотворение происходит в лабораторных условиях. Затем оплодотворенные яйцеклетки помещаются в инкубатор на 5-6 дней и в процессе деления подсаживаются в матку. Процедура используется во всем мире уже почти 40 лет и для многих пар — это единственный способ завести детей.