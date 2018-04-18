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Вдова отравленного банкира потребовала привлечь к ответственности его кузена
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Вдова отравленного банкира потребовала привлечь к ответственности его кузена 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
По словам адвоката Василия Гурко, с момента подачи ходатайства прошло около трех недель, но следствие до сих не дало на него ответ.
Напомним, убийство Дмитрия Пузикова произошло 7 марта 2012 г. на вечеринке в его загородном доме в п. Кондурчинский Красноярского района. Его вдова после двух обвинительных приговоров была оправдана и признана потерпевшей.
В минувшие выходные на телеканале «Россия 24» вышел фильм-расследование Эдуарда Петрова, где один из акцентов делается на ситуацию с крысиным ядом, который как выяснилось присутствовал в доме.
Так в передаче был показан эпизод с участием кузена погибшего банкира, его тезки — Дмитрия Пузикова, в котором он проходит исследование на полиграфе еще в 2014 году. Испытуемый Пузиков рассказывает эксперту, что ранее в Красном Яру из гаража у дома его брата он брал яд для травли крыс — розовые таблетки.
"Ну вот теперь понятно, откуда взялся яд, — комментирует ситуацию адвокат Василий Гурко. — Это исследование было проведено в частном порядке и потому к материалам дела в качестве экспертизы не прикладывалось. Да и в тексте отчета о прохождении Пузиковым полиграфа, эксперт не зафиксировал пояснений испытуемого, высказанных вне рамок ответов на задаваемые ему вопросы".
По словам адвоката, это признание дает объяснение появлению в деле таинственной темно-зеленой машины, которую заметил охранник дома в Кондурчинском, когда она стояла уже во дворе. То есть у приехавшего был ключ от ворот. Кто именно был в машине, сторож не стал выяснять. Доступ к ключам от ворот был у немногих. Двоюродный брат не признавался, что тайно приезжал в загородный дом, где произошло отравление. Он пытался отнести этот эпизод к вдове и говорил, что темно-зеленая «Хонда» имеется в организации ее отца.
Теперь, как считает Гурко, стал ясен мотив появления кузена отравленного банкира в Кондурчинском — он приехал туда, чтобы убрать из дома разложенную отраву для грызунов, ведь отравление уже стало явным и следовало ожидать приезда полиции с обыском. В результате при обследовании дома правоохранители, ища именно яд, действительно не обнаружили никаких розовых таблеток.
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