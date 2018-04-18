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Летчик-разведчик выступил перед гостями библиотеки на улице 8 Марта
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Летчик-разведчик выступил перед гостями библиотеки на улице 8 Марта 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В библиотеке № 32 на улице 8 Марта прошла встреча, приуроченная ко Дню космонавтики. Перед читателями с лекцией выступил в прошлом летчик-разведчик, а ныне преподаватель Московского авиационного института Альберт Милованов. Об этом сообщила заведующая библиотекой Юлия Захаренкова.
— Наш гость ознакомил читателей с интересными фактами, описанными в книге руководителя подготовки первых космонавтов Николая Каманина «Скрытый космос». Также лектор представил слушателям документы из личного архива, редкие фотографии того времени, — поделилась Захаренкова.
Библиотека № 32 расположена по адресу ул. 8 Марта, д. 15. (мю)
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