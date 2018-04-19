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Турецкую делегацию на ПМЭФ может возглавить министр экономики страны
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Турецкую делегацию на ПМЭФ может возглавить министр экономики страны 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Турция планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в мае 2018 года. Ожидается, что делегацию возглавит министр экономики Нихат Зейбекчи. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз.
"С радостью констатирую, что наши экономические отношения развиваются очень конструктивно, очень хорошо, — сказал дипломат. — Турция планирует принять участие в форуме. Ожидается, что министр экономики Турции Нихат Зейбекчи возглавит представительную делегацию турецкого бизнеса, и в настоящее время мы ожидаем подтверждения этому".
"Независимо от того, сможет ли министр принять личное участие в форуме, турецко-российские отношения развиваются очень стремительно, в том числе и на неформальном уровне", — добавил турецкий посол.
Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. Основными темами обсуждения станут экономика будущего и роль креативных пространств в деловой среде. Кроме того, организаторы включили в программу вопросы, связанные с развитием несырьевого экспорта, туризма, а также приоритетных проектов в промышленности Петербурга.
ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента Российской Федерации. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.
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