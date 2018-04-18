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Представители крупного итальянского бизнеса приедут на ПМЭФ-2018
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Представители крупного итальянского бизнеса приедут на ПМЭФ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 18 апр — РИА Новости. Представители крупного итальянского бизнеса намерены принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил журналистам посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччиано.
По словам посла, он также планирует посетить ПМЭФ, который состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая.
"В делегации также будут руководители крупнейших итальянских компаний", — добавил Терраччиано. Посол отметил, что делегация ещё формируется.
"Мы ещё ждём окончания формирования нового правительства, поэтому пока затрудняюсь сказать, кто будет от лица правительства", — уточнил собеседник.
В среду в Краснодар прибыла делегация предпринимателей из Италии во главе с послом Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччиано. В состав бизнес-миссии вошли представители 54 итальянских предприятий.
Программа ПМЭФ, опубликованная официальном сайте, насчитывает более 90 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, теледебаты. Все события пройдут в рамках четырех основных тематических блоков: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Человеческий капитал в цифровой экономике» и «Технологии для лидерства». Главная тема ПМЭФ-2018 — «Создавая экономику доверия».
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