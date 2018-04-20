Министр экономики Сирии выразил надежду, что примет участие в ПМЭФ-2018

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости . Министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль выразил надежду, что в следующий раз приедет в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

"Я надеюсь, если даст бог", — сказал он РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума, отвечая на вопрос, планирует ли он посетить ПМЭФ в этом году.