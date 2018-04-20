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Министр экономики Сирии выразил надежду, что примет участие в ПМЭФ-2018
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Министр экономики Сирии выразил надежду, что примет участие в ПМЭФ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль выразил надежду, что в следующий раз приедет в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.
"Я надеюсь, если даст бог", — сказал он РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума, отвечая на вопрос, планирует ли он посетить ПМЭФ в этом году.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.
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