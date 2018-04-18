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Благодаря тёплому апрелю фермеры Ленобласти начали сев яровых культур
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Благодаря тёплому апрелю фермеры Ленобласти начали сев яровых культур 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фермеры Ленинградской области приступили к севу яровых культур благодаря тёплой погоде, которая установилась в регионе в апреле. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Первыми к весеннему севу приступили два предприятия Лужского района — АО «Волошово» и СПК «Оредежский». За первый день выполнены работы на площади в 54 га. Посеяно 26 га ячменя, 11 га пшеницы, 9 га овса и 8 га многолетних трав.
Благоприятные погодные условия позволили начать сев почти на неделю раньше, чем в 2017 году. Всего в Ленобласти площадь ярового сева в 2018 году составит 88 тыс. га, что на 1 тыс. га больше чем в 2017 году. Аграриям в течение полутора месяцев предстоит посеять зерновые культуры, многолетние травы, овощи открытого грунта (свеклу, морковь, кабачки), посадить картофель и капусту.
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