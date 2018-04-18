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В Воронеже определят лучших кинологов спецслужб
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В Воронеже определят лучших кинологов спецслужб 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В городе начались специализированные соревнования. В Воронеже соревнуются кинологи полиции, Росгвардии и МЧС — эксперты будут определять лучших в поиске различных предметов и людей. Служебная собака должна отработать уверенно и последовательно, задания выполняются на время. Четвероногий боец обнюхивает все предметы в помещении, а когда находит спрятавшегося человека, обозначает место обнаружения активным лаем. В реальной боевой обстановке собачий лай может сохранить жизнь сотруднику полиции.
— Если там вооруженный преступник, она даст возможность приготовиться людям к отражению нападения, соответственно собака, если этот человек попытается убежать оттуда, она его будет задерживать. Чем активней собака работает, тем лучше, чем быстрее, то есть внезапно чтобы собака не попалась, скажем так, на преступника, — рассказывает начальник отделения Центра кинологической службы ГУ МВД России по Воронежской области Роман Новичихин.
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