Ивановские умельцы изобрели нож для спасения раненых

Нож для разрезания одежды на пострадавшем в ДТП или в катастрофе придумали изобретатели из Иванова. Приспособление сделано так, что даже в экстренной ситуации человек будет защищен от случайных порезов.

Как рассказал «КВ» один из авторов патента — Сергей Базанов, изобретение технологически простое, поэтому будет стоить недорого. Выглядит нож как перевернутая буква Г, в которой длинная палка — это рукоятка (на нее можно нанести силикон, чтобы не выскальзывала из рук), а короткая — наклоненное под углом лезвие. Клинок вставляется в специальную часть рукоятки таким образом, что его режущая часть смотрит вверх, поэтому в непосредственной близости к коже пострадавшего окажется неострая часть рукоятки. Вставив нож под одежду раненого, спасатель сможет спокойно разрезать ткань, не боясь, что поцарапает человека.

— Сейчас для таких случаев используются разновидности ножа спасателя, — говорит Базанов. — Этот вид устройств универсален, на них обычно присутствуют пилки, обоюдоострое лезвие и другие функциональные элементы. Но для разрезания одежды на пострадавшем это не очень удобно, так как есть большой риск травмировать человека. В нашем же ноже к коже прислоняется неострая часть. А специальное положение лезвия с легкостью позволит разрезать как тонкую ткань, так и очень плотную, например, ремни безопасности или запутавшиеся стропы.

Ивановской области. Кроме того, изобретатель отметил, что нож можно усовершенствовать, сделав ручку более анатомической или прикрепить гарду, чтобы рука спасателя имела упор. По словам авторов, в ближайшее время такие ножи могут появиться у всех сотрудников МЧС

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