День всемирного наследия: Как Дагестану не потерять свое прошлое?

День всемирного наследия отмечает 18 апреля весь мир. Дагестан , как республика с богатой историей, имеет множество памятников и исторических мест, некоторые из которых нуждаются в реставрации. Но сначала о празднике…

День всемирного наследия или Международный день памятников и исторических мест, установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО . Празднование этого дня предполагает привлечение внимания общественности к защите и сохранению всемирного культурного наследия.

О том, как обстоят дела с историческими памятниками в Дагестане, мы узнали у руководителя Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан Заура Кахриманова.

«В 2017 году, по поручению президента страны, мы провели большую инвентаризацию, связанную с внесением в федеральный реестр памятников культурного наследия республики. Таким образом, в федеральный реестр вошли 6 354 объекта культурного наследия, из которых 1994 объекта являются объектами федерального значения (объекты археологии). По другим объектам нужно проводить акты, историко-культурную экспертизу, доказывающую их уникальность», — говорит руководитель агентства.

По словам Кахриманова, около 45% памятников из категории архитектуры и истории в Дагестане нуждаются в ремонте: «Это разные сооружения, различных периодов. Подобная ситуация не только в Дагестане, но и в целом по России . Здесь нужны серьезные финансовые средства для реставрации и проведения ремонтных работ».

Кахриманов отметил, что в рамках реставрационных работ у Агентства есть федеральная целевая программа Министерства культуры РФ

Фото: rutraveller.ru \ Нарын-кала

«Когда они подают заявочную кампанию, мы оформляем согласованные объекты и подаем для проведения ремонтных работ в Централизованные фирмы, которые определяются конкурсной комиссией Министерства культуры РФ, потому что в штате таких центров должны быть реставраторы, археологи, специалисты и т. д.», — говорит глава ведомства.

В 2015 году, по словам специалиста, совместно с Дербентской цитаделью на выделенные из федерального бюджета 500 млн рублей им удалось отреставрировать Хунзахскую крепость и историческую мечеть в селе Джули Табасаранского района.

Безусловно, в ремонтных работах исторических памятников должны быть задействованы и средства из регионального бюджета, но в прошлом году сумма для Агентства была урезана из-за дефицита бюджетных средств.

Тут же стоит упомянуть новость о хищении 16 млн рублей, выделенных на реставрацию музея им. А. Тахо-Годи.

Авторское примечание. Печально наблюдать, что история республики может кануть в лету из-за элементарной человеческой жадности. Спустя года мы детям покажем не наше великое прошлое, а фотографии людей, из-за которых мы его потеряли. Хотелось бы, чтобы каждый дагестанец серьезно отнёсся к проблеме сохранения своей истории хотя бы сегодня, в День всемирного наследия.

Фото: md-gazeta.ru