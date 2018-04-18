Реутов, Королев и Лосино‑Петровский получили гранты на развитие за лидерство в рейтинге‑50

«По итогам прошлого года лидерами рейтинга являются три муниципальных образования — Реутов, Королев и Лосино-Петровский, они добились наиболее высоких результатов. За три первых места присуждается премия губернатора, полученные средства направляются по целевому назначению на решение первоочередных задач», — сказала Смирнова в интервью телеканалу «360° Подмосковье»

Он добавила, что, например, в Реутове было проведено благоустройство парка «Фабричные пруды». Кроме того, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в бюджете Московской области для муниципалитетов предусмотрены средства на поддержку инвестиционной и предпринимательской деятельности. На эти цели выделен 1 миллиард рублей.

Как отметила Смирнова, при подведении итогов рейтинга-50 учитывается динамика показателей и достигнутые результаты. Сбор, учет и обобщение данных осуществляются с помощью государственной автоматизированной системы управления Московской области. По итогам 2017 года улучшилось значение 39 показателей, при этом в рейтинге повысились позиции 31 муниципалитета.

Рейтинг-50 в Подмосковье проводится в четвертый раз. В нем содержатся 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность» (шесть); «Государственные и муниципальные услуги» (14); «Эффективное управление» (пять); «Качество жизни» (23); «Сельское хозяйство» (два).

По словам Смирновой, ежегодно показатели уточняются с учетом тех приоритетных задач, которые определены в указах, послании президента РФ Федеральному собранию, в обращении губернатора Подмосковья к жителям. Самые важные, приоритетные показатели учитываются в рамках реализации государственных и муниципальных программ.