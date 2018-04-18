Гид по фестивалю ВузЭкоФест 2018

19 апреля

Первый форум по трудоустройству в сфере экологии, устойчивого развития и «зеленой» экономики «ЭкоКарьера»

МГУ имени. М. В. Ломоносова, Экономический факультет (Ленинские Горы ул., 1, стр. 46)

В рамках форума на круглом столе, посвященному зеленым университетам, ведущие спикеры обсудят, что такое новая экологическая устойчивая экономика и как для нее готовить кадры на базе ВУЗов. В том числе, участники поговорят об организации взаимодействия ВУЗов с государством, бизнесом и НКО, а также о внедрении экорешений на базе университетов.

В дискуссионной панели представители социально-ответственного бизнеса и некоммерческих организаций расскажут, какие экорешения используют сегодня компании, а также обсудят возможности, которые существуют у выпускников вузов, желающих профессионального развиваться в сфере экологии и устойчивого развития.

На вечернем мероприятии в формате вечера знакомств студенты и молодые специалисты смогут пообщаться с потенциальными работодателями и узнать о возможностях стажировок и трудоустройства в «зеленые» компании. Работодатели смогут представить свою сферу деятельности и найти мотивированных сотрудников.

Компании-участники: GP Batteries, L’oreal, Unilever, Deloitte, Tetra Pak, EcoStandard group, Оптиком, Экотехнологии, Кооператив фермеров ЛавкаЛавка, МК Сервис, Coca-Cola HBS Russia (tbc), Общественный экологический проект РосЭко.

Узнать подробнее о программе и зарегистрироваться на Форум можно на сайте.

Участники форума смогут также получить экологичный подарок. На Экономическом факультете будет действовать треш-контроль. Сдайте на переработку вторсырье (батарейки, бутылки, бумагу) — получаете экологичный аналог от компании Oasis. За 10 принесенных батареек — универсальный внешний аккумулятор Power bank, за 1 килограмм макулатуры — блокнот, за пять пластиковых бутылок (объемом от 0,5 л) — спортивную бутылку для воды, а за 10 — термокружку.

ВузЭкоФест также поддерживает акцию «Добрые крышечки». Это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать город чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Пластиковые крышечки, собранные в рамках треш-контроля, отправятся на завод по переработке пластика. Завод взвесит сырье и переведет денежные средства за собранные крышечки на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

20 апреля

Акция по сбору макулатуры при поддержке компании «Оптиком»

В московских вузах пройдет акция по сбору макулатуры. Все желающие могут принести ненужную бумагу в установленные пункты приема. Акция проводится при поддержке компании «Оптиком». По итогам мероприятия собранные отходы отправятся в переработку, а самые активные участники получат грамоты и сувениры от партнеров фестиваля.

21 апреля

Экоквест для школьников

Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино»

Познавательное мероприятие, направленное на расширения кругозора в области экологической культуры и применения полученных знаний на практике. Это возможность провести выходной на природе в компании единомышленников. В этом году квест будет посвящен профориентации в сфере экологии и устойчивого развития и пройдет при поддержке Московского центра качества образования.

22 апреля, 10:00 Забег «Давай Бегом»

РНИМУ им. Пирогова, Парк Тропарево (ул. Академика Волгина, д. 41. Метро Коньково)

24 апреля

Конкурс кейсов «Развитие эковолонтерского движения в Москве

РАНХиГС , Проспект Вернадского, 82 26 апреля

Конференция Eco Talks

Московский Технологический Университет (Проспект Вернадского, 86)

Адаптация формата коротких лекций Ted Talks по экологической тематике.

30 апреля

Городской Велоквест

Старт у главного здания МГУ со стороны смотровой площадки Воробьевых гор Командное соревнование в поддержку велосипедной инфраструктуры. В этом году он пройдет на любимой площадке столичных велосипедистов — на Воробьевых горах. У команд будет 3 часа, чтобы выполнить все задания на маршруте и первыми прийти к финишу. Победители получат в подарок ценные призы от ВузЭкоФеста и партнеров квеста.

Подробная программа ВузЭкоФест-2018.