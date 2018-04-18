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Следы таинственной росомахи обнаружили в Костромской области
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Следы таинственной росомахи обнаружили в Костромской области 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Кологривском районе обнаружили следы росомахи, узнал KOSTROMA.TODAY. Сотрудники местного заповедника подвели итоги зимнего маршрутного учета млекопитающих.
Росомахи — самый крупный хищник семейства куньих. Живет он в тундре и охотится на северных оленей.
В Костромской области, по словам специалистов, росомаху в последний раз видели около 100 лет назад. Она обитала на северо-востоке. В это же время в регионе обитали северные олени. Когда они отсюда ушли, следом покинули регион и росомахи.
Следы росомахи четко видны на снегу.
В заповеднике говорят, что первые сообщения инспекторов о найденных на территории следах росомахи появились в 2014 году. Кологривские охотники воспринимали эту информацию скептически. Однако уже в 2015 году одна из фотоловушек заповедника сфотографировала росомаху.
Накануне в заповеднике рассказали, что этой зимой следы росомахи встречались в Кологриве не раз — например, в марте этого года инспекторы увидели следы хищника у реки. Более того, по ним четко видно, что на берегу водоема самец встречался с самкой.
Поэтому, возможно, численность столь редких для нашей области животных в ближайшее время может возрасти.
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