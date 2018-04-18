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Колесо обозрения в парке Гагарина начнут устанавливать в конце апреля
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Колесо обозрения в парке Гагарина начнут устанавливать в конце апреля 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре подрядчик доставил первые детали колеса обозрения, которое планируют установить в парке Гагарина. Об этом 63.ru рассказали в городской администрации.
— В город пришли первые детали — наземный каркас весом в 36 тонн. В ближайшее время также отгрузят опоры и узел центральной оси аттракциона, — рассказали в мэрии Самары.
Монтаж конструкции запланировали на конец апреля.
Эпопея с установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина длится уже несколько лет. Летом 2010 года инвестором выступала компания «Мир». Аттракцион обещал стать самым высоким на территории России. Но работы приостановили из-за отсутствия разрешения на капитальное строительство. Компания демонтировала колесо обозрения и увезла его в Лазаревское.
В 2015 году власти областного центра вернулись к вопросу установки колеса обозрения в парке Гагарина. Появился новый инвестор — ЗАО «Национальная инновационная корпорация „Нацинпроект“» (Москва). В октябре власти Самары подписали с компанией документ о передаче в аренду участка площадью 1521 кв. м в зеленой зоне. Причем договор не предусматривал для инвестора права выкупа земли в собственность.
Предполагалось, что высота аттракциона составит 50 метров. На колесе собирались оборудовать 24 обзорные кабины, рассчитанные на четырех пассажиров каждая. В них обещали установить кондиционер и обогреватель, поэтому аттракцион предполагалось использовать круглогодично.
Однако работы затормозил судебный процесс, который инициировал Росреестр. Ведомство отказалось регистрировать договор аренды земельного участка в парке.
Но в итоге покупать колесо обозрения пришлось МАУ «Парки Самары». На нем установят 24 кабинки. Каждая из них будет рассчитана на шесть человек, а внутри предусмотрен обогрев.
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