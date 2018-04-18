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В СФ одобрили закон об удалении из Сети порочащей информации
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В СФ одобрили закон об удалении из Сети порочащей информации 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Члены Совета Федерации одобрили закон, который обязывает удалять распространенные в интернете сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или юридического лица, сообщает Агентство «Москва».
Ранее закон, разработанный группой депутатов во главе с Василием Пискаревым, был принят в третьем чтении нижней палатой парламента.
Если по истечению срока сведения не удалят из Сети, судебные приставы вынесут постановление о взыскании исполнительского сбора и ограничении доступа к порочащим данным.
По мнению авторов инициативы, закон будет защищать права лиц, чьи интересы и честь опорочили ложной информацией.
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