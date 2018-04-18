В СФ одобрили закон об удалении из Сети порочащей информации

Члены Совета Федерации одобрили закон, который обязывает удалять распространенные в интернете сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или юридического лица, сообщает Агентство «Москва»

Ранее закон, разработанный группой депутатов во главе с Василием Пискаревым , был принят в третьем чтении нижней палатой парламента.

Если по истечению срока сведения не удалят из Сети, судебные приставы вынесут постановление о взыскании исполнительского сбора и ограничении доступа к порочащим данным.

По мнению авторов инициативы, закон будет защищать права лиц, чьи интересы и честь опорочили ложной информацией.