В СФ одобрили закон об удалении из Сети порочащей информации 

Члены Совета Федерации одобрили закон, который обязывает удалять распространенные в интернете сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или юридического лица, сообщает Агентство «Москва».
Ранее закон, разработанный группой депутатов во главе с Василием Пискаревым, был принят в третьем чтении нижней палатой парламента.
Если по истечению срока сведения не удалят из Сети, судебные приставы вынесут постановление о взыскании исполнительского сбора и ограничении доступа к порочащим данным.
По мнению авторов инициативы, закон будет защищать права лиц, чьи интересы и честь опорочили ложной информацией.