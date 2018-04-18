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Хакеры и иностранцы заглядывают на сайт правительства ЯНАО
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Хакеры и иностранцы заглядывают на сайт правительства ЯНАО 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Львиная доля посетителей основного портала ямальской власти приходит из российских регионов, но очень активны и соседи из стран СНГ и дальнего зарубежья. Всего за прошлый год на сайте http://правительство.янао.рф зафиксировано более двух миллионов просмотров.
Об этом сообщила 18 апреля на заседании правительства, замглавы региона, руководитель аппарата губернатора ЯНАО Наталия Фиголь.
— Президент отметил, что «эффективность госуправления зависит от открытости власти». И здесь у нас есть успехи: по итогам прошлого года мы вошли в пятёрку регионов-лидеров по этому показателю. Только за год количество размещённых материалов увеличено в несколько десятков раз. Перечень информации, обязательной к размещению, регулярно дополняется, — сказала заместитель губернатора.
Наталия Фиголь также отметила, что Ямал входит в число лидеров среди субъектов России по предоставлению электронных услуг. На портале Госуслуг их представлено 257 видов. При этом за год эта цифра увеличилось более чем наполовину.
Особое внимание в автономном округе уделяется информационной безопасности. Так, в прошлом году успешно отражено 170 миллионов киберугроз в отношении государственных и муниципальных систем. С начала 2018-го таких насчитали 12 миллионов, причём основная часть пришлась на предвыборную неделю.
Серьёзный рывок Ямал сделал в развитии инфраструктуры электросвязи, заняв ведущие позиции в стране. За пять лет количество абонентов интернета возросло на четверть, составив более 150 тысяч. Доля домохозяйств, подключённых к Всемирной сети, увеличилась до 78 процентов. Втрое увеличилось число базовых станций сотовой связи. Продолжается развитие магистральных линий, в том числе обеспечивающих связь с отдаленными поселками.
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