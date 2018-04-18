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Массовый замор рыбы произошел в Саратовской области
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Массовый замор рыбы произошел в Саратовской области 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Пруд в центре Ершова оказался весь заполнен мертвыми обитателями.
Местные жители сообщили об экологическом происшествии в группе «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вдоль берега полно дохлой рыбы, еще не весь лед растаял», — написал очевидец происшествия Оксана Прохорова. При этом она уточняет, что от мертвой рыбы исходит сильный неприятный запах. Никаких мер для исправления ситуации и очистки пруда, как утверждают ершовцы, местные власти не предпринимают.
В комментариях пользователи сообщают, что такое явление происходит в том случае, если пруд был загрязнен. Вполне возможно, что причиной могли стать канализационные стоки. Жители Ершова ранее сообщили интернет-изданию «Новости Саратова», что канализация в городе забита. В нескольких микрорайонах сточные воды заполнили подвальные помещения.
Фото: соцсети
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