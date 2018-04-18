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В ЯГТУ проходит 71-я Всероссийская научно-техническая конференция
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В ЯГТУ проходит 71-я Всероссийская научно-техническая конференция 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Более тысячи студентов, магистрантов и аспирантов из России и стран зарубежья принимают участие в работе ежегодной 71-й Всероссийской научно-технической конференции. Мероприятие проходит в Ярославском государственном техническом университете. Работают 15 секций по различным технологическим направлениям. В центре внимания — передовые технологии, формирующие будущее промышленного производства.
— Инновации и новые технологии в мировой экономике становятся решающим фактором социально-экономического развития, — отметил, открывая конференцию, заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Сегодня поддержка инновационных решений акцентирована на федеральном уровне в рамках развития Национальной технологической инициативы. Эти процессы подразумевают новые научные разработки, инициативы. А значит, и накопление человеческого капитала. Это комплексная работа с вузами, научными организациями, выявление и продвижение талантливых изобретателей и специалистов.
Отдельным событием конференции стала ярмарка вакансий. Она прошла в рамках коммуникационной сессии «Студент — работодатель», на которой были представлены 20 предприятий области и органы исполнительной власти. В их числе — ОАО «Славнефть-ЯНОС», Ярославский шинный завод (АО «Кордиант»), ГК «Р-Фарм», АО «Русские краски», ПАО «МТС», ПАО «ТГК-2», управление государственной службы и кадровой политики Ярославской области, региональные департаменты строительства, государственного жилищного надзора, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.
— Главное студенческое научное событие в этом году проходит в тесной связке с практикой, — отметила и. о. ректора ЯГТУ Елена Степанова. — В конференции принимают участие крупные предприятия машиностроения, нефтехимии, химии, энергетики, телекоммуникаций, представители Правительства области. Мы считаем, что принцип работы университета «открытая платформа» и взаимодействие с экономическими субъектами и органами власти — важное условие конкурентоспособности современного вуза.
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