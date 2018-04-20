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Интерпол назвал диплом «золотой судьи» с Кубани поддельным
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Интерпол назвал диплом «золотой судьи» с Кубани поддельным 

Уралинформбюро 47 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Интерпол провел проверку в отношении «золотой судьи» из Краснодарского края Елены Хахалевой. Как оказалось, она никогда не обучалась в Тбилисском государственном университете, а ее диплом — подделка, пишет "Московский монитор".
Следует напомнить, что фамилия Хахалевой прогремела на всю страну после того, как она устроила свадьбу дочери за 2 миллиарда рублей. Женщину окрестили «золотой судьей». Позже она заявила, что мероприятие оплатил ее бывший муж — бизнесмен. Спустя некоторое время появилась информация о том, что Хахалева работает по фальшивому диплому. Однако в сентябре 2017 года Совет судей Краснодарского края не нашел подтверждения этим сведениям, передает "Уралинформбюро".
Интерпол проводил проверку по запросу российских коллег. «Согласно информации, предоставленной Тбилисским государственным университетом имени Иванэ Джавахишвили, за 1988-1991 годы нет данных о поступлении в университет и предоставлении квалификации Хахалевой Елене Владимировне. Согласно дипломным записям университета, не было выдано ни одного диплома по названию предмета в 1991 году. Диплом PB №513043 не зарегистрирован в вышеупомянутых записях. Согласно записям о регистрации дипломов в 1988-1991 годах, дипломы серии РВ не выдавались университетом», — говорится в сообщении Интерпола.
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