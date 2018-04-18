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Владимир Ефимов: Ключевые проекты экономики Москвы ждут молодых и креативных
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Владимир Ефимов: Ключевые проекты экономики Москвы ждут молодых и креативных 

Государственная жилищная инспекция города Москвы 1 час назад
Фото: Государственная жилищная инспекция города Москвы
«Москва заинтересована в молодых и креативных специалистах, готовых участвовать в инновационном преображении столицы, предлагать нестандартные решения, постоянно повышать свои профессиональные компетенции», — сказал Владимир Ефимов.
По словам министра, Департамент экономики — прежде всего инструмент развития города: «Мы курируем вопросы, связанные со стратегическим развитием Москвы, наша работа ориентирована на эффективное распределение бюджетных средств, привлечение частных капиталов в городские проекты, мобилизацию налоговых доходов. Эти и другие ключевые направления позволяют городу развиваться, становиться привлекательнее для жизни и работы», — отметил Владимир Ефимов.
Как подчеркнул министр, за последние годы экономика Москвы вышла на уровень успешной глобальной конкуренции за человеческий капитал и инвестиции с крупнейшими мировыми мегаполисами. Несмотря на сложные стартовые позиции — большой госдолг, зависимость от нефтегазового сектора, высокие издержки на ведение бизнеса — столице удалось за короткие сроки наладить конструктивный диалог с инвесторами, значительно улучшить инвестиционный климат и выйти на траекторию динамичного поступательного развития.
«Сегодня Москва, аккумулирующая около половины всех иностранных инвестиций в страну, уверенно занимает первое место среди российских регионов по темпам роста инвестиций в основной капитал. Это, в свою очередь, ведет к увеличению комфортности городской среды, к усилению позиций города в конкурентной борьбе за квалифицированные кадры», — отметил руководитель Департамента экономической политики и развития города.
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