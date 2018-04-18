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«Сахалин-1» получил новое предложение от «Сахалина-2» по поставкам газа
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«Сахалин-1» получил новое предложение от «Сахалина-2» по поставкам газа 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператор проекта «Сахалин-1», в конце марта 2018 года получила от Sakhalin Energy, являющейся оператором проекта «Сахалин-2», новое предложение о поставках газа между проектами. Об этом в кулуарах Национального нефтегазового форума журналистам сообщил заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
«Exxon («Эксон Нефтегаз Лимитед». — RNS) получил предложение от «Сахалина-2», активно его прорабатывает. Это второе предложение, оно получено в конце марта», — отметил Молодцов.
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