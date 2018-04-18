«Пепси», «Колу» и «Макдональдс» — из России вон

Алексей Иванович Аджубей, зять Никиты Хрущёва, когда-то главный редактор «Известий» , у которого я в конце 60-х годов был единственным подчинённым в отделе публицистики журнала «Советский Союз», рассказал мне, как в самом начале 60-х состоялась первая поездка делегации советских журналистов в Америку. Помимо Аджубея, в ней были главный редактор «Огонька» Софронов, главред еженедельника «За рубежом» Краминов, главред журнала «Советский Союз», поэт, кандидат в члены ЦК КПСС Николай Грибачёв, кто-то ещё. Об этом первом журналистском десанте в Америке писали много и там было немало смешного.

В частности, толстый Анатолий Софронов решил искупаться в бассейне и пошёл в соседний магазинчик купить плавки. Там ему ответили на ломанном русском языке: «Господин Софронов, на вашу жопу у нас плавок нет». Но самое интересное — другое.

Вечером мужики сидели в номере отеля и глушили водку. А Николай Грибачёв каждые две минуты вставал и уходил в туалет. Аджубей спросил его: «Коля, ты чего всё время в сортир бегаешь?». А Грибачёв ответил: «Я каждые две минуты спускаю воду в туалете, чтобы нанести американцам больше ущерба».

Это не байка. Однажды в сауне, куда мы отправлялись журналистской компанией, Грибачёв лично подтвердил тот случай.

Вспоминаю ныне тот рассказ о нанесении ущерба американцам — в связи с подготовкой в Госдуме законопроекта об ответных мерах на американские санкции. Замелькали у меня какие-то отдалённые аналогии с тем по-своему знаменитым «сливом воды» в туалете американского отеля. Меряться с Америкой по части нанесения санкционного ущерба для нынешней России столь же нелепо, как и смешно было вредить США посредством слива воды из туалетного бачка.

Поэтому даже сами по себе экспертные изыскания, в каких отраслях Россия могла бы, не стреляя себе в ногу, ответить своими санкциями на санкции американские, выглядят наивными в принципе. Как говорится, налицо классическая попытка сугубо симметричного ответа, который в данном случае абсолютно непригоден, даже смешон. И, честно говоря, глубоко огорчает зашоренность и ограниченность депутатского мышления, не осознающего, что недавними санкциями американцы дали нам прекрасный шанс «сделать им по-настоящему больно».

Для этого незачем изучать выгоды и последствия прекращения поставок титана, ракетных двигателей или же импорта американских лекарств. Мыслить здесь надо не в экономических категориях, а в чисто идеологических — Конституция России не запрещает использовать идеологические подходы при наложении санкций на зарубежных недоброжелателей. Но упорное, хотя далеко не бескорыстное, изгнание идеологического мышления из государственных умов, увы, не проходит бесследно. Нанося стране потери, несопоставимые по масштабам с любыми санкциями.

Тут весьма кстати напомнить, что рядом с Горбачёвым, как бы к нему ни относиться, все пять лет перестройки находился главный идеолог Яковлев — тоже, как бы к нему ни относиться. И именно идеология играла в ту пору заглавную, хотя вредоносную для страны роль. Но позволительно спросить: был ли, есть ли какой-либо орган управления идеологией при Путине? Кто вообще занимается идеологическими вопросами в стране? Политтехнологи? Но это совсем иная специализация, они умеют проводить выборы, о задачах идейных концептуально не думают. Между тем, в реальной жизни страны идеология сегодня занимает огромное место. Достаточно взглянуть на итоги недавнего конкурса «Золотая маска», где «Гоголь-центру» дали премию «за смелые поиски языка театральной современности», а сверх того ещё наградили и лично Серебрянникова. Речь, конечно, шла не об эстетике, а политике, то есть в данном случае об идеологии.

Впрочем, это отдельная тема, а возвращаясь к санкционному ответу на американский нажим, хочу снова сказать: России дали отличный повод начать избавление от навязанной нашей стране далеко не безобидной американщины. Что обязательно следовало бы сделать в ответ?

Развал СССР начался, как ни странно, с открытия сети забегаловок «Макдоналдс» , ставших не экономическим, а именно идеологическим оружием США. Ну, и отвечать надо в том же духе. Закрыть или перепрофилировать на русский манер «Макдоналдсы», убрать с прилавков такие идейные символы Америки, как «Кока-кола» и «Пепси-кола», выкинуть их пресловутую жвачку, наложить санкции на американскую табачную продукцию. Это, разумеется, неполный список. Если держать в уме именно избавление от американского влияния (сегодня можно без иронии сказать — тлетворного), то перечень американских товаров и услуг, которые мы без ущерба для себя, а с пользой для отечественных производителей, можем подвергнуть санкциям, заметно расширится. Кстати, в него могли бы, а на мой взгляд, должны войти низкопробные образцы голливудского кинопроизводства, расчистив наши кинотеатры для отечественных фильмов.

У меня нет ни возможности, ни потребности «рисовать» исчерпывающий перечень санкционных запретов на американские идеологизированные товары и услуги, которые наводняют Россию, портя наши нравы. Такой перечень можно составить только сообща, и тут есть, над чем подумать депутатам Государственной Думы. Но для этого им прежде всего необходимо осознать, что сегодня нам незачем бодаться с Америкой на экономическом поприще, нанося США комариные укусы и «сливая воду» в их туалетных бачках, а заодно — в ином смысле — в российской экономике. Идеологический ответ, избавление от навязанного нам ореола американщины для заокеанских ястребов станет гораздо более чувствительным, ибо он будет означать, что Россия начинает вырываться из мёртвой хватки чужого образа жизни, чужого образа мыслей.