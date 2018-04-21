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Нижний Новгород встает в «Бессмертный полк»: где, когда и как
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Нижний Новгород встает в «Бессмертный полк»: где, когда и как 

nn.ru 59 минут назад
Фото: nn.ru
В прошлом году, вслед за Парадом Победы по площади Минина и Пожарского, в колонне «Бессмертный полк» прошло более 20 000 нижегородцев, а по городам Нижегородской области участников было свыше 115 000 человек. Протяженность нижегородской колонны «Бессмертный полк» в прошлом году составила 1,5 километра. В 2018 году Нижний Новгород примет участие в этой акции в шестой раз. Также в этом году 350 волонтёров помогут в организации этого шествия и отработают по маршруту следования «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде.
Где состоится акция в этот раз?
В этом году акция также пройдёт по площади Минина и Пожарского, как и в прошлый раз. 9 мая в девять часов утра начнётся сбор и построение колонны «Бессмертного полка» на Верхне-Волжской набережной. Проход на Верхне-Волжскую набережную будет открыт с улицы Нестерова и улицы Провиантская.
Маршрут движения колонны: ул. Верхне-Волжская набережная — пл. Минина и Пожарского — Зеленский съезд — пл. Народного единства — ул. Нижне-Волжская набережная — Парк Победы (Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности). После завершения шествия в Парке Победы состоится праздничная программа.
Как принять участие в акции?
Никакой предварительной и обязательной регистрации для участия в шествии не требуется. Чтобы пройти в колонне «Бессмертного полка», нужно изготовить, заказать или самостоятельно изготовить штендер с изображением своего семейного героя и 9 мая прийти на Верхне-Волжскую набережную.
Всю интересующую и дополнительную информацию можно найти в официальных группах «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде на Facebook или в VK.
Также организаторы приглашают всех участников посетить официальный сайт, посвящённый этому проекту, чтобы зарегистрироваться там и узнать дополнительную информацию.
Где заказать штендер или как сделать его самостоятельно?
В Нижнем Новгороде есть свыше десятка компаний, которые оформят штендер (по ссылке — файл Word). Это обойдётся в разные суммы, например, в 230-300 или 500 рублей и за несколько дней заказ будет готов. Есть возможность сделать всё самому, для этого есть инструкция (по ссылке — файл PDF).
На акцию «Бессмертного полка» люди выходят в честь памяти о героях Великой Отечественной войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла и партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах сопротивления стала народной частью Парада Победы. В прошлом году мы делали фоторепортаж этого мероприятия, которое прошло в Нижнем Новгороде.
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