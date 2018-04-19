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«Бессмертный полк» пройдет по Нижнему Новгороду в День Победы
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«Бессмертный полк» пройдет по Нижнему Новгороду в День Победы 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В День Победы в Нижнем Новгороде состоится ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк». В этом году шествие, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны, пройдет по маршруту: Верхневолжская набережная — площадь Минина и Пожарского — Зеленский съезд — площадь Народного единства — Нижне-Волжская набережная — Парк Победы. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Участники акции соберутся 9 мая в 9.00 на Верхне-Волжской набережной со стороны улиц Нестерова и Привиантской. Здесь же будет сформирована колонна, которая затем двинется вслед за Парадом Победы.
Принять участие в шествии «Бессмертного полка» может любой нижегородец. Для этого нужно заранее изготовить штендер с изображением семейного героя.
В прошлом году в акции приняли участие более 20 тысяч горожан, протяженность колонны составила 1,5 километра.
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