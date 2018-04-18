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Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Нижнем Новгороде
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Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщают организаторы этой всероссийской акции.
Согласно информации, начало сбора и построения колонны «Бессмертного полка» на Верхне-Волжской набережной запланировано на 09:00.
Колонна пройдет по маршруту: Верхне-Волжская набережная — пл. Минина и Пожарского — Зеленский съезд — пл. Народного единства — Парк Победы на Нижне-Волжской набережной.
Как отмечается в сообщении, для участия в шествии «Бессмертного полк» нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера с изображением своего семейного Героя.
Всех участников приглашают зарегистрироваться на портале www.polkrf.ru.
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