Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Нижнем Новгороде

Об этом сообщают организаторы этой всероссийской акции.

Согласно информации, начало сбора и построения колонны «Бессмертного полка» на Верхне-Волжской набережной запланировано на 09:00.

Колонна пройдет по маршруту: Верхне-Волжская набережная — пл. Минина и Пожарского — Зеленский съезд — пл. Народного единства — Парк Победы на Нижне-Волжской набережной.

Как отмечается в сообщении, для участия в шествии «Бессмертного полк» нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера с изображением своего семейного Героя.

Всех участников приглашают зарегистрироваться на портале www.polkrf.ru.