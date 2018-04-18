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Масштабный субботник провели в Петровском парке
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Масштабный субботник провели в Петровском парке 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Более 500 человек вышли на первый в этом году субботник на территории Петровского парка. Помощь коммунальщикам 14 апреля оказали студенты, сотрудники госучреждений и другие местные жители.
— Всего в Северном округе на уборку вышло более 140 тысяч человек. Самый масштабный субботник прошел в Петровском парке. Также жители убирались на улицах, во дворах и скверах, — пояснил источник в префектуре САО.
Напомним, следующий общегородской субботник состоится 21 апреля. Жители района Аэропорт приведут в порядок сквер на улице Самеда Вургуна рядом с кинотеатром «Баку». (мю)
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