Масштабный субботник провели в Петровском парке

Более 500 человек вышли на первый в этом году субботник на территории Петровского парка. Помощь коммунальщикам 14 апреля оказали студенты, сотрудники госучреждений и другие местные жители.

— Всего в Северном округе на уборку вышло более 140 тысяч человек. Самый масштабный субботник прошел в Петровском парке. Также жители убирались на улицах, во дворах и скверах, — пояснил источник в префектуре САО.

Напомним, следующий общегородской субботник состоится 21 апреля. Жители района Аэропорт приведут в порядок сквер на улице Самеда Вургуна рядом с кинотеатром «Баку». (мю)