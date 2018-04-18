У каждого была своя война. Родные великолучанина получили 4 похоронки

Уже совсем скоро увидит свет очередной — четвёртый — том псковского проекта «Солдаты Победы». Он будет посвящён уроженцам Невельского района, вернувшимся живыми с фронтов Великой Отечественной войны

Тем, кто вернулся

Мы попросили главного редактора этого издания Николая Никитенко рассказать о своей работе, которая продолжается уже не первый год.

ЕЛЕНА ЯЗЕМОВА, PSKOV.AIF.RU: Николай Васильевич, с чего начался этот проект?

— В 2005 году завершилось издание «Книги Памяти», в которой рассказывалось о жителях Псковской области , погибших или пропавших без вести во время войны. Прошло 8 лет. И мы предложили тогдашнему губернатору Андрею Турчаку сделать аналогичный проект, посвящённый тем, кто вернулся домой. Он поддержал эту идею и сам возглавил редколлегию. На первом этапе начали собирать и анализировать информацию о тех ветеранах войны, которые на тот момент здравствовали. При этом её собрали столько, что хватило на два тома. А на втором этапе предполагалось увековечить память участников войны, ушедших из жизни до 1 апреля 2013 года — то есть, когда мы только начали этот проект.

— Сколько имён в « невельском » томе, который уже готов к печати?

— Около тысячи. Если быть точным — 982.

— Откуда берёте информацию?

— Самое важное в том, что мы пишем историю не по горячим следам и не по устным воспоминаниям, а на основе архивных документов. Причём трудностей здесь немало. Так, значительная часть материалов военкоматов попросту не сохранилась. Особенно это касается рядового и сержантского состава. Поэтому сложно даже определить точное количество земляков, которые вернулись с войны живыми. Могу лишь сказать, что в целом по Псковской области их не меньше 60 тысяч человек. Нам удалось установить имена уроженцев региона, участвовавших в Параде Победы 24 июня 1945 года (их оказалось более 70), и последующих юбилейных парадов в Москве . Занимались и «делом» Михаила Минина.

Из зеков в герои

— Вот, кстати, удалось выяснить, кто же первым водрузил флаг над рейхстагом — Минин сотоварищи или Егоров с Кантарией?

— В этом деле много противоречий, но изучив множество документов, могу сказать, что первой всё же была группа капитана Макова, в состав которой входил и наш земляк Михаил Минин. При этом мы выяснили, что в эту группу входил и ещё один наш земляк, уроженец Невельского района Пётр Сидоренко . Но вообще мы внимательно прослеживаем судьбу каждого участника войны. При этом порой выявляем факты, которые не были известны даже близким родственникам, а то и самому ветерану. Например, выяснилось, что один из великолучан был награжден медалью, но о ней не знал, и долгие годы награда не могла дойти до адресата. При том, что на тот момент он был жив. А ещё обнаружили более 40 человек, чьи имена по ошибке оказались включены в «Книгу Памяти» как погибшие.

— Например?

— В том же Невельском районе нашли двоих таких ветеранов. Один из них значился погибшим и захороненным в Новосокольниках в 1944 году. Тогда как в действительности этот боец попал в плен, а потом вернулся на родину. Умер же он совсем недавно. Другого его земляка призвали в армию после освобождения родного района. А похоронка на него пришла, когда он как раз приехал домой на побывку по ранению. Ну а на одного великолучанина в разное время пришло аж 4 похоронки, при этом он вернулся с войны живым. Установили мы и ещё одного полного кавалера ордена Славы.

— А сколько их всего у нас было?

— Считалось, что 37, но мы обнаружили ещё одного — Фому Алексеевича Буракова. Он значился уроженцем Калязинского района Калининской области, но мы получили неопровержимые свидетельства, что на самом деле этот герой родился в Невельском районе. Любопытно, что его призвали в армию в 1943 году прямо из мест заключения, а до войны он работал заведующим пекарней. И за то довольно небольшое время, которое Бураков провёл на фронте, он стал полным кавалером ордена Славы! Также пытаемся выяснить, сколько уроженцев Псковской области стали генералами и адмиралами.

— Много таких?

— Такой статистики, опять же, нет. Но мы уже установили, что среди воевавших в Великую Отечественную войну земляков — 15 адмиралов и 43 генерала, получивших это звание во время войны и после Победы. В том числе и уроженец Невеля, заместитель командующего Ленинградским фронтом Феофан Лагунов, руководивший строительством Дороги жизни.

Без эмоций и оценок

— Жители псковских городов и районов часто благодарят вас за проделанную работу?

— Знаете, сразу после выхода второго тома книги нам позвонили из администрации одного из районов и сказали: благодаря вам мы стали по-другому смотреть на наших ветеранов. Люди ведь все разные: кто-то может и приврать о своих подвигах ради красного словца. А кто-то живёт себе скромно в своей деревне, не выпячиваясь, а начнёшь изучать биографию — да он, оказывается, с первого дня войны был на фронте, до Берлина дошёл, имеет несколько ранений и множество наград. Бывает, уже пожилые дети наших ветеранов говорят спасибо за то, что благодаря нам узнали, что их отец — герой. А сам он, мол, ничего такого о себе не рассказывал.

— То есть, своей работой вы ещё и восстанавливаете справедливость?

— Можно сказать и так. Но на самом деле мы просто стараемся оценить вклад каждого в Победу. У каждого ведь была своя война. Кто-то воевал с первого дня и до последнего. А кому-то хватило двух недель, чтобы получить тяжелое ранение и на всю жизнь остаться инвалидом. Или, например, у одного из ветеранов в документах значилось, что он с 1941 по 1945 годы прослужил в таком-то стрелковом полку, но на самом деле этот полк после того, как он практически погиб в начале войны, так и не был восстановлен. А сам этот ветеран попал тогда в плен. Я это не в осуждение рассказываю и не в упрёк, мы действительно делаем свою работу без эмоций и каких-либо политических оценок.

— Знаю, что вы давно увлекаетесь краеведением, и что вам близка именно военная тема. С чего зародился этот интерес?