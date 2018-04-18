Экс-министр образования Александр Измайлов будет работать в администрации Кирова

После согласования депутатами гордумы Александр Измайлов займет должность замглавы администрации Кирова.

Сегодня на комиссии гордумы по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике глава администрации Илья Шульгин представил своего нового зама. Александр Измайлов займет должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам и по совместительству начальника департамента образования.

Все члены комиссии единогласно одобрили кандидатуру Александра Михайловича, теперь его ожидает согласование на заседании гордумы.

Фото — vkirove.ru