Ещё
Экс-министр образования Александр Измайлов будет работать в администрации Кирова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-министр образования Александр Измайлов будет работать в администрации Кирова 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
После согласования депутатами гордумы Александр Измайлов займет должность замглавы администрации Кирова.
Сегодня на комиссии гордумы по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике глава администрации Илья Шульгин представил своего нового зама. Александр Измайлов займет должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам и по совместительству начальника департамента образования.
Все члены комиссии единогласно одобрили кандидатуру Александра Михайловича, теперь его ожидает согласование на заседании гордумы.
Фото — vkirove.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кирове в собственном гараже задохнулся техдиректор СТС День Победы в Кирове: фестиваль оркестров, концерт и праздничный салют В Оричах мужчина опоздал на поезд и решил поехать снаружи вагона: проводнице пришлось «дёрнуть» стоп-кран
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT151
МИД обратился к россиянам с предупреждением40
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США278
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Тест: Угадайте валюту по купюре8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение