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Глава РСПП предложил создать специальные структуры для помощи подсанкционным компаниям
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Глава РСПП предложил создать специальные структуры для помощи подсанкционным компаниям 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что специальные структуры могут быть созданы для помощи в работе с санкционными компаниями. Об этом сообщает RNS.
"В российской юрисдикции, как мы видим, уже появились случаи, когда российские компании или банки настороженно относятся к взаимодействию с токсичными компаниями. В частности появилась информация, что "Трансконтейнер" не хочет перевозить продукцию "Русала". Достаточно ясно, что это те компании, которые боятся попасть под режим вторичных санкций. … Не на все вопросы есть ответы, они могут быть найдены путем встраивания схемы, либо специально созданных государственных структур, либо использования имеющихся", — сказал Шохин.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство может поддержать компании из санкционного списка США с помощью централизованных закупок.
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