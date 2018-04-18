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В муниципальном зооприюте на улице Искры началась инвентаризация постояльцев
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В муниципальном зооприюте на улице Искры началась инвентаризация постояльцев 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Инвентаризация началась на текущей неделе в муниципальном приюте «Искра»; он расположен в окрестностях Лосиноостровского, на одноименной улице. До начала следующей недели свободный доступ посетителей на территорию ограничен.
— На визиты волонтеров к своим подопечным мероприятие не повлияет: они смогут, как обычно выгуливать и кормить собак, — пояснили в ГБУ «Автомобильные дороги СВАО».
В ГБУ отметили, что в ходе инвентаризации животных пересчитают, обновят учетные данные и проверят наличие чипов у каждого животного, содержащегося в приюте. Мероприятие планируют завершить в начале следующей недели. Аналогичные мероприятия ведутся и в остальных приютах СВАО; они находятся в Останкинском и Ярославском районах. (иб)
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