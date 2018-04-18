Проезд в такси может подорожать

На рассмотрении Государственной Думы в настоящий момент находятся поправки об обязательном страховании ответственности перевозчиков. Если законопроект будет принят, пассажиры такси смогут получать компенсации при наступлении страхового случая. Максимальная сумма выплат — два миллиона рублей. Это в четыре раза больше, чем выплаты по ОСАГО, на которые они могут рассчитывать сегодня. Однако пока к документу остаётся немало вопросов у всех участников перевозок. Больше всего введение страховки волнует самих пассажиров: не станут ли в результате услуги такси дороже? О том, какие последствия может иметь принятие поправок в закон о страховании на транспорте, касающихся такси, рассказали эксперты на «круглом столе» в пресс-центре « Парламентской газеты ».

Пассажиры одинаковые, возмещение разное

Пассажиры такси остаются сегодня единственными потребителями услуг по перевозке, на которых не распространяются страховые выплаты в случае аварии. Пассажиры других видов транспорта уже давно охвачены действием закона о страховании ответственности перевозчика и могут рассчитывать на страховое возмещение от страховых компаний, с которыми перевозчик обязан заключить договор.

О том, что неурегулированность вопроса со страховками в такси оборачивается серьёзными проблемами для пассажиров, говорит печальная статистика. С начала этого года, по данным ГИБДД, только в Москве зарегистрировано 269 ДТП, произошедших по вине водителей такси. При этом 87-ми пострадавшим в авариях потребовалась госпитализация. Всего же по стране в прошлом году произошло 1604 ДТП с участием такси.

В связи с этим логика депутатов Госдумы, ставших авторами законопроекта, распространяющего страхование перевозчиков на пассажиров такси, вполне понятна. «Необходимость законопроекта сегодня очевидна», — считает один из авторов документа, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов . — Чем отличается сегодня пассажир такси от пассажира других видов городского пассажирского транспорта? Если отличий нет, то почему пассажир таксомотора не имеет тех же гарантий, как пассажир автобуса, поездка в котором стоит в разы дешевле».

С необходимостью скорейшего принятия закона согласен и заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья. «Жизнь и здоровье пассажиров такси давно пора защитить», — уверен он.

Проще написать заново

Между тем большинство экспертов считают внесённый в Госдуму законопроект недоработанным. Пассажиры автобуса и такси действительно ничем не отличаются, но отличается организация городского общественного транспорта и перевозок таксомоторами, отмечают критики закона.

«Законопроект сырой настолько, что его проще написать заново, чем переделывать», — считает руководитель департамента страхования и экономики Финансового университета Александр Цыганов. Страхование, разъясняет он, по форме бывает разным: добровольное (это когда пассажир сам выбирает, страховаться ему или нет), вменённое (когда государство стимулирует предпринимателей к заключению договора-страхования) и обязательное, когда все, кто не застраховался, оказываются вне закона. Для введения обязательного страхования (а именно об этом речь идёт в законопроекте) необходимо ответить на вопрос, кто из участников рынка такси будет выплачивать страховку: агрегатор, автопарк или водитель. По мнению Александра Цыганова, только после того как будет прояснён этот вопрос, можно будет прогнозировать будущее рынка такси, а значит, и то, как отразится нововведение на ценах за поездку.

«Надо понять, по какому принципу будет производиться расчёт страховых сборов», — отметила председатель Ассоциации диспетчерских служб Оксана Серебрякова. Дело в том, что прецеденты страхования в такси уже есть. Агрегатор «Яндекс-такси» по собственной инициативе ввёл страхование своих пассажиров. Система расчёта сборов строится исходя из количества совершённых поездок. Это добавляет к стоимости заказа два-три рубля. «Для Москвы, где средний заказ оценивается в 700 рублей, это совсем немного», — подчеркнула Серебрякова.

Но она добавила, что, к примеру, в Чебоксарах средняя стоимость заказа в два-три раза ниже, а за страховку таксисты будут платить, как и все. По её мнению, это понизит рентабельность бизнеса, и некоторые автопарки могут разориться. Серебрякова считает, что правильнее в таком случае страховать не поездку, а деятельность перевозчика.

Несмотря на то, что пионером страхования стал «Яндекс-такси», являющийся всего лишь агрегатором, заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Артём Кирьянов считает, что агрегатор за страхование платить не должен. Это ответственность того, кто непосредственно осуществляет перевозку. «Почему агрегаторы, основная функция которых всего лишь коммуникативная, должны отвечать рублём за тех, кто пассажиров непосредственно перевозит», — задался вопросом он. По его мнению, чтобы прояснить эти вопросы, необходим отдельный закон о такси, где будут обозначены роли и ответственность всех участников этого рынка. «А уж потом станет понятно, какой механизм страхования следует выбрать», — считает Кирьянов.

Впрочем, большое количество замечаний к законопроекту не смущает его авторов.

«Рынок такси сложный, со многими участниками, поэтому и возникают вопросы. Но мы не считаем себя истиной в последней инстанции и готовы законопроект обсуждать и вносить поправки», — констатировал Александр Старовойтов.

Не станет ли такси роскошью?

Свой вариант поправок в закон предлагает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов . «Безусловно, компенсировать ущерб здоровью пассажирам такси необходимо. Но мне не нравится, что все эти сборы будут выплачивать частные страховщики. Они будут тянуть деньги с перевозчика, а тот — с пассажира. То есть за безопасность опять заплатим мы с вами», — сказал депутат. По мнению Олега Нилова, надо создавать государственные страховые фонды, которые станут выплачивать компенсации, а уж потом «разбираться» с частным перевозчиком. «Для пассажира главное, чтобы услуги такси не становились дороже», — резюмировал парламентарий. Между тем однозначного ответа на вопрос, подорожают ли тарифы в такси после введения обязательного страхования, пока нет.

«Основываясь на эксперименте, проведённом «Яндекс-такси», можно утверждать, что введение обязательного страхования добавит не более одного процента к стоимости поездки. Этого пассажир не заметит», — считает Александр Цыганов. Однако в регионах, по его мнению, может сложиться иная ситуация.

«Ситуация, когда страховые сборы не окажут существенного влияния на стоимость поездки, характерна для столичных городов, где большая конкуренция среди перевозчиков и агрегаторов. А вот в регионах страховые сборы могут вынудить мелких перевозчиков уйти с рынка. Создадутся условия для его монополизирования под крупного агрегатора и тогда вполне возможно увеличение тарифа за поездку. Поэтому в законопроекте необходимо предусмотреть интересы не только крупного агрегатора, но и мелкого перевозчика, а главное — пассажира. Тогда можно утверждать, что на рынке перевозок такси будет сохранена конкуренция и тарифы повышаться не будут», — сделал вывод Александр Цыганов.