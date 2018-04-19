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В правительстве Ярославской области создали департамент дорожного хозяйства
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В правительстве Ярославской области создали департамент дорожного хозяйства 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Департамент дорожного хозяйства выделили в отдельную правительственную структуру из существующего департамента транспорта.
Новое ведомство возглавил Евгений Моисеев. Он удет курировать вопросы деятельности на межмуниципальных и региональных дорогах, отвечать за их сохранность, а также обеспечивать безопасность движения. На новые департамент перекладывают функции по реализации едерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и различных региональных программ.
Место Моисеева в департаменте транспорта займет его заместитель — Екатерина Галеева.
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