В правительстве Ярославской области создали департамент дорожного хозяйства 

Департамент дорожного хозяйства выделили в отдельную правительственную структуру из существующего департамента транспорта.
Новое ведомство возглавил Евгений Моисеев. Он удет курировать вопросы деятельности на межмуниципальных и региональных дорогах, отвечать за их сохранность, а также обеспечивать безопасность движения. На новые департамент перекладывают функции по реализации едерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и различных региональных программ.
Место Моисеева в департаменте транспорта займет его заместитель — Екатерина Галеева.