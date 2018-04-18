Начал работу департамент дорожного хозяйства Ярославской области

Он создан путем разделения функционала департамента транспорта на два самостоятельных блока. Об изменении структуры Правительства региона на оперативном совещании в январе сообщил губернатор Дмитрий Миронов

Департамент дорожного хозяйства является правопреемником департамента транспорта в части реализации единой государственной и инвестиционной политики в сфере дорожного хозяйства, осуществления дорожной деятельности в отношении региональных и межмуниципальных дорог, обеспечения на них безопасности движения. Также в его полномочиях — государственный надзор за их сохранностью.

Работа департамента дорожного хозяйства будет сосредоточена на реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», региональных программ, стратегии развития дорожной сети области. Выделение департамента транспорта в отдельную структуру позволит организовать адресную работу профильных специалистов. Вместе с тем работа двух департаментов по-прежнему будет строиться в тесном взаимодействии.