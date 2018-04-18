В Саратове за неделю фирменными крышками закрыли 155 колодцев

С 9 по 15 апреля специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» закрыли 155 колодцев люками с фирменным логотипом организации, особое внимание уделяется состоянию водопроводных и канализационных камер и колодцев, сообщает пресс-служба предприятия.

«Благодарим жителей города за оперативное информирование организации о незакрытых колодцах. Компания оперативно реагирует на поступающие сообщения. Если объект не находится в эксплуатационном обслуживании ООО «КВС», сведения об инциденте незамедлительно направляются в соответствующую организацию. Просим жителей, ставших свидетелями кражи люков, незамедлительно сообщать об этом в полицию, а также в диспетчерскую службу предприятия по круглосуточному телефону: (8452) 24-65-24», — сообщается на сайте организации.