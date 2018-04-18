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«РЖД Логистика» и «Феникс» будут развивать транзитные перевозки с перевалкой контейнеров в порту «Бронка»
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«РЖД Логистика» и «Феникс» будут развивать транзитные перевозки с перевалкой контейнеров в порту «Бронка» 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Со стороны «РЖД Логистики» соответствующий договор подписал первый заместитель генерального директора Эдуард Алырзаев, со стороны компании «Феникс» — исполнительный директор Алексей Шуклецов.
Основное направления сотрудничества сторон — перевалка контейнеров, следующих из северных и центральных районов Китая в страны Европы, в порту «Бронка».
Новое логистическое решение позволит АО «РЖД Логистика» усовершенствовать транзитные перевозки по международному транспортному коридору «Восток-Запад»: сократить скорость доставки грузов и уменьшить количество пересекаемых границ по пути следования. По словам исполнительного директора ООО «Феникс» Алексея Шуклецова, новый маршрут, пролегающий через ММПК «Бронка», позволит диверсифицировать экспортные и импортные маршруты из Китая в Европу в рамках реализации проекта «Один пояс и один путь».
«Инфраструктура ММПК «Бронка» отвечает всем современным требованиям и предназначена для работы с широкой номенклатурой грузов. Убежден, что общими усилиями мы сможем активнее продвигать транзитные перевозки по новому логистическому маршруту и предложить грузоотправителям качественный мультимодальный сервис, включающий морское «плечо»», — отметил первый заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» Эдуард Алырзаев.
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