В Челябинске назвали лучших потребителей электроэнергии

XIV церемония награждения лучших потребителей электрической энергии по итогам 2017 года «Золотая опора» состоялась в Raddison Blu Hotel. Награды получили предприятия, которые много лет прилежно рассчитываются с энергетиками.

«Стать победителем «Золотой опоры» с одной стороны просто: нужно добросовестно исполнять условия договора энергоснабжения, — отметил исполнительный директор ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Красиков. — А с другой стороны — нелегко, ведь конкурсная комиссия определяет номинантов сразу по нескольким критериям. Это отсутствие задолженности, равномерность и регулярность оплаты, применение современных систем учёта и контроля потребления электроэнергии, внедрение энергосберегающих технологий, соблюдение режимов потребления, установленных энергосистемой — и это ещё не полный их перечень. Приоритетом в работе с потребителями для нас всегда были и остаются партнёрские взаимоотношения. Основная задача гарантирующего поставщика электрической энергии — надёжное энергоснабжение региона, которое является крепким фундаментом для работы наших потребителей». Мероприятие стало региональным этапом федеральной акции «Надёжный партнёр», которая проводится в два этапа. Победители региональных этапов претендуют на попадание в рейтинг самых надёжных предприятий и организаций страны. Подведение итогов акции «Надёжный партнёр» включено в план мероприятий Совета Федерации РФ на весеннюю сессию 2018 года.

«Участие потребителей в таком конкурсе очень важно, потому что вы своим примером создаете культуру энергопотребления, которая сейчас особенно актуальна в плане решения тех экономических задач, которые ставит перед нами тот же рынок электроэнергии, — подчеркнула гость мероприятия министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц. — Мы видим, что ежегодно стоимость электрической энергии на рынке растет, этот процесс не зависит от региона, и вместе с тем это определенная тарифная нагрузка, которая может быть снижена за счет внедрения энергосберегающих технологий, эффективной энергетической политики на каждом предприятии, которая позволит минимизировать расходы. Те условия, которые есть в конкурсе «Золотая опора», обращают внимание потребителей, что это экономия ресурсов — это та задача, которая решается совместно со сбытовой компанией». В этом году лучшими потребителями электроэнергии по итогам 2017 года среди промышленных предприятий стал Челябинский радиозавод «Полёт», в номинации «Средний бизнес» — Миньярский прокатно-термический завод. В категории «Малый бизнес» победил Уфалейхлебзавод. Среди бюджетных организаций энергетики отметили санаторий «Лесное озеро» МВД России , а среди сельхозпроизводителей — ООО «Нижняя Санарка». В номинации «Предприятия, оказывающие коммунальные услуги» лучшим стало ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания». Добавим, в конкурсе журналистских работ «PrоСВЕТ» в номинации «Лучшее окружное СМИ» победителем был признан медиа-холдинг «ФедералПресс»