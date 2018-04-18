Минстрой России готовит закон «Об архитектуре»

Глава федерального Минстроя Михаил Мень подписал приказ о создании рабочей группы по разработке законопроекта «Об архитектуре». Об этом сообщается на сайте Союза архитекторов России.

В состав рабочей группы войдут 18 человек, представляющих Минстрой России, Национальное объединение проектировщиков и изыскателей, Российскую Академию архитектуры и строительных наук, Союз архитекторов РФ

Как сообщил в интервью порталу «Архитектура России» президент Союза архитекторов Николай Шумаков, новый закон в идеале должен восстановить статус архитектора в строительных вопросах. Его принятие ожидается в 2019 году.

В частности, в законопроект внесено требование об обязательном проведении аттестации специалистов архитектурной отрасли. По мнению Шумакова, это позволит российским архитекторам выйти на международную арену и пополнить портфолио зарубежными проектами.

Кроме того, законопроект укрепит роль главных архитекторов городов и регионов, ужесточит контроль над архитектурно-строительными работами и качеством городской среды, введет в обязательную практику архитектурные конкурсы по всем значимым проектам в сфере градостроительства и благоустройства.

Следует отметить, что в данный момент сфера зодчества регулируется законом «Об архитектурной деятельности» 1995 года. Однако, по словам Николая Шумакова , за минувшие годы в него было внесено много поправок.

"И именно год за годом — не то чтобы это случилось в одночасье — закон приобрел форму документа, которым невозможно пользоваться. От первоначального варианта практически ничего не осталось. Мы же собираемся восстановить", — заявил Шумаков.

АрхитЕбург "Уралинформбюро" с Григорием Мазаевым

Стоит напомнить, что Николай Шумаков является также одним из разработчиков концепции второй очереди Екатеринбургского метрополитена. Это проект московского института «Метрогипротранс», специалисты которого предложили проложить трассу второй ветки двумя 6-метровыми тоннелепроходческими «щитами» (этот способ существенно удешевляет строительство), а 10 станций построить методом мелкого заложения в открытых котлованах.

Как ранее сообщало «Уралинфмбюро», в работе над второй очередью подземки примут участие итальянские и китайские партнеры, которые готовы вложиться в проект. Не исключено, что строительство будет вестись на условиях концессии, но это пока не более чем один из возможных вариантов.