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Минстрой России готовит закон «Об архитектуре»
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Минстрой России готовит закон «Об архитектуре» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Глава федерального Минстроя Михаил Мень подписал приказ о создании рабочей группы по разработке законопроекта «Об архитектуре». Об этом сообщается на сайте Союза архитекторов России.
В состав рабочей группы войдут 18 человек, представляющих Минстрой России, Национальное объединение проектировщиков и изыскателей, Российскую Академию архитектуры и строительных наук, Союз архитекторов РФ.
Как сообщил в интервью порталу «Архитектура России» президент Союза архитекторов Николай Шумаков, новый закон в идеале должен восстановить статус архитектора в строительных вопросах. Его принятие ожидается в 2019 году.
В частности, в законопроект внесено требование об обязательном проведении аттестации специалистов архитектурной отрасли. По мнению Шумакова, это позволит российским архитекторам выйти на международную арену и пополнить портфолио зарубежными проектами.
Кроме того, законопроект укрепит роль главных архитекторов городов и регионов, ужесточит контроль над архитектурно-строительными работами и качеством городской среды, введет в обязательную практику архитектурные конкурсы по всем значимым проектам в сфере градостроительства и благоустройства.
Следует отметить, что в данный момент сфера зодчества регулируется законом «Об архитектурной деятельности» 1995 года. Однако, по словам Николая Шумакова, за минувшие годы в него было внесено много поправок.
"И именно год за годом — не то чтобы это случилось в одночасье — закон приобрел форму документа, которым невозможно пользоваться. От первоначального варианта практически ничего не осталось. Мы же собираемся восстановить", — заявил Шумаков.
АрхитЕбург "Уралинформбюро" с Григорием Мазаевым
Стоит напомнить, что Николай Шумаков является также одним из разработчиков концепции второй очереди Екатеринбургского метрополитена. Это проект московского института «Метрогипротранс», специалисты которого предложили проложить трассу второй ветки двумя 6-метровыми тоннелепроходческими «щитами» (этот способ существенно удешевляет строительство), а 10 станций построить методом мелкого заложения в открытых котлованах.
Как ранее сообщало «Уралинфмбюро», в работе над второй очередью подземки примут участие итальянские и китайские партнеры, которые готовы вложиться в проект. Не исключено, что строительство будет вестись на условиях концессии, но это пока не более чем один из возможных вариантов.
Ранее по теме: Итальянцы и китайцы готовы «оседлать» вторую ветку подземки Екатеринбурга
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