Новосибирское заксобрание рассмотрит закон об управлении госсобственностью на апрельской сессии

В среду, 18 апреля, комитет законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности рассмотрел в первом чтении законопроект «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области».

По информации пресс-службы заксобрания, председатель комитета Александр Морозов подчеркнул, что законопроект является актуальным. При его составлении была изучена практика регионов, в том числе Томской области

На заседании комитета документ представила зампредседателя комитета Ирина Диденко. По ее словам, на сегодняшний день необходимо ужесточить контроль за использованием государственного имущества. Так, в документе определен четкий порядок управления и распоряжения госсобственностью в Новосибирской области.

«Целью законопроекта является определение единого четкого порядка управления и распоряжения госсобственностью в Новосибирской области и заполнение пробелов областного законодательства в этой сфере. По сути, речь идет о создании новой системы распоряжения и управления госсобственностью Новосибирской области, которая позволит не только иметь системное комплексное представление о текущем состоянии госсобственности, но и вырабатывать основные направления ее эффективного использования в интересах развития экономического потенциала территории. При этом каждый орган власти будет иметь свой функционал в соответствии с законодательством, а депутаты будут осуществлять контролирующие функции, что подкреплено законодательством», — подчеркнула Ирина Диденко.

Отметим, что законопроект состоит из семи глав. В нем определены цели и задачи управления и распоряжения госсобственостью, предмет регулирования госполитики, а также полномочия органов госвласти.

Кроме того, планируется разработать концепцию управления и распоряжения госсобственностью на срок от 3 до 6 лет.

Также законопроект регулирует вопросы управления областным имуществом при передаче его в залог, безвозмездное пользование, предоставление объектов, находящихся в собственности в области, для осуществления инвестиционной деятельности, а также вопросы в сфере заключения концессионных соглашений. Кроме того, в данной сфере нужно будет предоставлять ежегодный отчет.

По словам Диденко, в разработке закона принимала участие рабочая группа под руководством первого вице-спикера Андрея Панферова

Панферов подчеркнул, что к его принятию депутатов подтолкнула практика реализации резонансных проверок и другие нарушения при реализации крупных областных инвестпроектов.

«Был Технопарк, биотехнопарк. Были заключения КСП по проверке этих объектов. Далее мост, мусорная концессия. Все это сподвигло нас не быть в стороне от этих процессов. Начали разбираться с мостом — выяснилась «арифметическая ошибка» 43 млрд рублей. На том месте, где должен быть построен лабораторный комплекс Технопарка, строятся и продаются жилые дома. А мы оставались у итогов, и нам нечего было сказать избирателям на вопрос, почему так неэффективно используются бюджетные деньги, не срабатывают те или иные механизмы. Когда вопрос был поставлен на сессии, при отчете врио губернатора, Андрей Александрович Травников согласился с тем, что необходим закон в этой части. Закон должен быть рабочим. Простым и эффективным», — отметил Панферов и призвал депутатов принять данный документ.

В конце заседания Морозов добавил, что закон об управлении госсобственностью будет работать многие годы. «Мы создаем закон на несколько поколений, чтобы он объективно действовал, регулируя тот или иной процесс. Мы вместе создаем историю Новосибирской области. А ответственность у нас действительно разная. У вас — своя, у нас — своя!», — подытожил Александр Морозов.