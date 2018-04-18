Учёные нашли новый вид китов, которые жили в древности 

Древний вид китов, которые обитали в древности нашли учёные из университета Отаго. Палеонтологи Университета Отаго переписывают историю древних китов Новой Зеландии, описывая ранее неизвестный род усатого кита, живого более 27,5 миллионов лет назад и найденного в долине Хакатарамеа. Новый вид вымерших усатых китов основан на найденных останках, обнаруженных у Кокоаму-Гринсанда в южном Кентербери. Период обитания животных равен около 23 миллион лет назад. В это время Новая Зеландия была архипелагом, окруженным неглубокими, богатыми обитателями морями. Бывший доктор философии факультета геологии Университета Отаго Чэн-Сюй Цай и его научный руководитель профессор Эван Фордиче, назвали новый род Toipahautea waitaki, который переводится в маори как китообразный кит из региона Вайтаки. Профессор Фордиче говорит, что открытие имеет большое значение в истории окаменелостей Новой Зеландии. «Это довольно старый кит, который существовал довольно давно, миллионы лет назад. Мы отслеживаем историю китов во времени», — объясняет профессор Фордыч. «Этот кит жил около 27,5 миллионов лет назад. Он примерно такой же старый, как малые киты и правильные киты». Усатые киты представляют собой группу мистицитов, крупных китов, как правило, из более холодных вод, в которых отсутствуют зубы, но в верхней челюсти имеются пластины усатых, которые используются для фильтрации пищи, такой как криль. Окаменелость из долины Хакатарамеа в Южном Кентербери была фактически восстановлена 30 лет назад в январе 1988 года. Однако с ней последние годы работал только доктор Цай, который в настоящее время работает в Национальном университете Тайваня. Свою научную работу он начал писать всего несколько лет назад. Диссертация предоставила аналитическую основу для определения и названия нового кита. Исследовательская работа, объявляющая нового архаичного китового кита, была опубликована в научном журнале Royal Society Open Science. В то время как скелет кита был отсоединен, когда он был раскопан, кости были тесно связаны, что давало палеонтологам много материала для работы. В частности, были сохранены высокодиагностические наушники, помогающие в идентификации. Профессор Фордиче говорит, что череп был около одного метра, а тело около пяти метров, а это значит, что это довольно маленький вид. «Это примерно вдвое меньше взрослого малыша. Ранее было известно, что усатые киты могут вмещать в себя тысячи литров воды в нижних челюстях, использую фильтрацию для получения пищи из воды. Профессор Фордиче говорит, что данные киты были беззубыми, длинными и узкими, предполагая, что они кормились подобно современным малым китам. Исследователи не смогли определить, как этот кит умер. Профессор Фордиче говорит, что это не из-за нападения акулы или других морских хищников. Когда он умер, он опустился на морское дно, его скелет развалился и стал центром для кораллов и других организмов. Профессор Фордиче ожидает, что книги истории древних китов могут быть переписаны в последующие годы. „Мы почти уверены, что есть некоторые виды усатого кита, которые будут старше этих, но сейчас он привязывает современную линию китового кита к периоду существования не менее 27,5 миллионов лет“. Окаменелость Toipahautea waitaki была собрана во время полевых работ, финансируемых грантом Национального географического общества, с дальнейшей лабораторной работой, также финансируемой Обществом.