Прокуратура ЦАО проверила соблюдение миграционного законодательства на стройках в «Москва-Сити»

За нарушения миграционного законодательства на строительных объектах Московского международного делового центра «Москва-Сити» виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.

В ходе проверки установлено, что на объекте ММДЦ «Москва-Сити» представительством турецкой фирмы допущено нарушение требований миграционного законодательства, а именно к трудовой деятельности допущены иностранные граждане, в отсутствие разрешения на работу на территории РФ, либо патента.

По результатам проверки прокурор ЦАО г. Москвы возбудил в отношении должностного лица представительства 4 дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 18.15 (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 140 т.р.

Кроме того, в адрес руководителя указанного представительства прокуратурой округа внесено представление об устранении нарушений миграционного законодательства, которое рассмотрено, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.