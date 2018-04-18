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Прокуратура ЦАО проверила соблюдение миграционного законодательства на стройках в «Москва-Сити»
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Прокуратура ЦАО проверила соблюдение миграционного законодательства на стройках в «Москва-Сити» 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
За нарушения миграционного законодательства на строительных объектах Московского международного делового центра «Москва-Сити» виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.
Так, прокуратурой Центрального административного округа города Москвы совместно с УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, службой по ЦАО Управления ФСБ России по г. Москве и МО проведена проверка миграционного законодательства на строительных объектах ММДЦ «Москва-Сити».
В ходе проверки установлено, что на объекте ММДЦ «Москва-Сити» представительством турецкой фирмы допущено нарушение требований миграционного законодательства, а именно к трудовой деятельности допущены иностранные граждане, в отсутствие разрешения на работу на территории РФ, либо патента.
По результатам проверки прокурор ЦАО г. Москвы возбудил в отношении должностного лица представительства 4 дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 18.15 (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 140 т.р.
Кроме того, в адрес руководителя указанного представительства прокуратурой округа внесено представление об устранении нарушений миграционного законодательства, которое рассмотрено, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
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